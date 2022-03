Loto Mellac, 27 mars 2022, Mellac.

Loto Square Job Saux Salle polyvalente Mellac

Animé par Franck.

Loto perso et bingo.

Buvette et vente de gâteaux et sandwichs sur place.

Nombreux bons d achats : 500€, 300€, 100€… Trottinette électrique, TV, enceinte sans fil, friteuse, four électrique, aspirateur, colis gourmands, multi-cuiseur, vélo, raclette, cafetière électrique…

+33 6 22 99 33 71

