Loto Ligny-le-Châtel, samedi 9 mars 2024.

Le comité des fêtes de Ligny-le-Châtel organise un loto le samedi 9 mars, à partir de 18h à la salle des fêtes de Ligny-le-Châtel.

Ouverture des portes à 18h et début des jeux à 19h.

De nombreux lots sont à gagner carte cadeau d’une valeur de 400€, etc.

Restauration sur place.

Réservations au 07 83 07 47 89 (du lundi au vendredi entre 9h et 19h) .

Début : 2024-03-09 18:00:00

fin : 2024-03-09

Salle des fêtes

Ligny-le-Châtel 89144 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

