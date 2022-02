Loto Levet Levet Catégories d’évènement: Cher

2022-02-27 12:30:00 – 2022-02-27 19:30:00

Levet Cher Levet De magnifiques lots à gagner, il suffit d’y croire, comme une TV 126cm, un lave-vaisselle, une barre de son, des poubelles garnies, des bons d’achat, etc.

Une convivialité retrouvée, déconnectez-vous pour un après-midi gagnant! Loto animé par Dudu et organisé par les Ainés Ruraux de Levet.

Pass vaccinal et masque obligatoires, distanciation sociale et gel personnel souhaité

Une convivialité retrouvée, déconnectez-vous pour un après-midi gagnant!

