2022-05-08 13:30:00 – 2022-05-08 18:00:00

Vittel 88800 De nombreux lots seront mis en jeu dont : Voyage 2 peronnes, Ultra Crisp + livre recettes, nettoyeur vapeur, Aspirateur balai, Playmobil (partie enfant), montre connectée, bons cadeaux, Cookéo etc… Nous vous conseillons de réserver, le nombre de places étant limité

Buvettes et restauration sur place 1 craton : 3€ / 6 cartons : 15€ / 12 cartons : 30€ +33 7 68 61 74 06 PHOTO GOOGLE

