Loto Les Amis de la Pédiatrie rue de Salins Pontarlier, samedi 6 avril 2024.

Loto Les Amis de la Pédiatrie rue de Salins Pontarlier Doubs

Organisé par les Amis de la Pédiatrie.

Dotation uniquement en bons d’achats d’une valeur de 20 à 500€. Loto animé par Speed Loto.

Les bénéfices permettent d’améliorer les conditions d’accueil et d’hospitalisation des enfants.

Petite restauration et boissons sur place, ouverture des portes à 19h et début des jeux à 20h30. EUR.

Début : 2024-04-06 19:00:00

fin : 2024-04-06 23:30:00

rue de Salins Salle des Capucins

Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté lesamisdelapediatrie@yahoo.fr

