Léré Léré Cher, Léré Loto Léré Léré Catégories d’évènement: Cher

Léré

Loto Léré, 14 novembre 2021, Léré. Loto 2021-11-14 14:00:00 – 2021-11-14

Léré Cher Léré Le Comité des Fêtes de Léré organise son loto ! “De nombreux lots : Smart Télé connectée 98cm ; Sèche-linge ; Cave à vin ; Ordinateur portable ; Hoverboard; Nettoyeur Haute pression ; Tour de son ; Malette à outils ; Coffrets de Jeux ; Canne à pêche ; Moulinet ; Couette ; Crêpière ; Services de verre ; Tondeuse-Rasoir ; Plancha ; Light Box ; Bons pour deux repas ; Paniers Garnis ; Bons d’achat ; Jeux de société ; ET NOMBREUX AUTRES LOTS.” Manifestation sur présentation d’un pass sanitaire.

Ouverture des portes à 13h. lere.comfetes@gmail.com +33 6 30 67 95 76 Le Comité des Fêtes de Léré organise son loto ! “De nombreux lots : Smart Télé connectée 98cm ; Sèche-linge ; Cave à vin ; Ordinateur portable ; Hoverboard; Nettoyeur Haute pression ; Tour de son ; Malette à outils ; Coffrets de Jeux ; Canne à pêche ; Moulinet ; Couette ; Crêpière ; Services de verre ; Tondeuse-Rasoir ; Plancha ; Light Box ; Bons pour deux repas ; Paniers Garnis ; Bons d’achat ; Jeux de société ; ET NOMBREUX AUTRES LOTS.” Manifestation sur présentation d’un pass sanitaire.

Ouverture des portes à 13h. © Comité des Fêtes de Sancerre dernière mise à jour : 2021-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Léré Autres Lieu Léré Adresse Ville Léré lieuville 47.47011#2.87052