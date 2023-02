Loto Le Theil Le Theil Catégories d’Évènement: Allier

Le Theil

Loto, 11 mars 2023, Le Theil Le Theil. Loto Salle polyvalente Le Theil Allier

2023-03-11 – 2023-03-11 Le Theil

Allier Le Theil 11 parties pour tous + 1 partie pour les présents. De nombreux lots à gagner : TV, places de spectacle, repas, bons d’achats…Snack – Buvette.

Organisé par l’Union Sportive Saulcet/Le Theil. +33 4 70 47 59 85 Le Theil

dernière mise à jour : 2023-02-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Allier, Le Theil Autres Lieu Le Theil Adresse Salle polyvalente Le Theil Allier Ville Le Theil Le Theil lieuville Le Theil Departement Allier

Le Theil Le Theil Le Theil Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le theil le theil/

Loto 2023-03-11 was last modified: by Loto Le Theil 11 mars 2023 Allier Le Theil Le Theil, Allier Salle polyvalente Le Theil Allier

Le Theil Le Theil Allier