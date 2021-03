Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots Hérault, Palavas-les-Flots LOTO LE RUGBY CLUB PALAVASIEN Palavas-les-Flots Catégories d’évènement: Hérault

Palavas-les-Flots

LOTO LE RUGBY CLUB PALAVASIEN, 14 mars 2021-14 mars 2021, Palavas-les-Flots. LOTO LE RUGBY CLUB PALAVASIEN 2021-03-14 21:00:00 21:00:00 – 2021-03-14

Palavas-les-Flots Hérault Palavas-les-Flots 21h Loto fiesta du Rugby Club Palavasien A suivre en ligne sur https://lotofiesta.fr Organisé par le Rugby Club Palavasien Infos : contact@rugbyclubpalavas.fr ***** TOUT LE MONDE PEUT JOUER… seul, à 2, entre amis, en famille… IL SUFFIT D’AVOIR :

– UN TELEPHONE MOBILE OU FIXE, sur lequel nous pourrons vous joindre ou joindre votre groupe en direct dès que vous gagnez

– UNE CONNEXION INTERNET, sur votre téléphone, ordinateur ou tablette pour commander vos planches de jeux, et suivre la diffusion du tirage du LOTO en direct streaming.

– UNE IMPRIMANTE pour imprimer vos planches (vous en trouverez en magasin à partir de 50 €). TRES SIMPLE:

– Validez votre inscription sur le site, en cliquant sur l’évènement auquel vous souhaitez participer.

– Vous avez alors le choix entre les planches de 6 cartons à 9 €, ou des planches de 12 cartons à 14 €

– Remplissez tous les champs d’informations demandés, en particulier votre numéro de téléphone, puisque c’est grâce à celui-ci que nous pourrons vous contacter en direct lorsque vous aurez gagné. FACILE …

