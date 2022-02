Loto Le Renouard Le Renouard Catégories d’évènement: Le Renouard

Orne

Loto Le Renouard, 20 février 2022, Le Renouard. Loto Le Renouard

2022-02-20 14:00:00 – 2022-02-20

Le Renouard Orne Le Renouard LOTO

Ouverture des portes à 13h00

➡Tarifs : 4€/le carton, 10€/les 3, 15€/les 5, 20€/les 8

➡Avec buvette

➡adresse : salle événementielle Mairie lieu Dit La Forge 61120 Le Renouard

➡ Pass obligatoire LOTO

Ouverture des portes à 13h00

➡Tarifs : 4€/le carton, 10€/les 3, 15€/les 5, 20€/les 8

➡Avec buvette

➡adresse : salle événementielle Mairie lieu Dit La Forge 61120 Le Renouard

➡ Pass obligatoire comitedesfetesdurenouard@gmail.com +33 6 95 49 14 79 LOTO

Ouverture des portes à 13h00

➡Tarifs : 4€/le carton, 10€/les 3, 15€/les 5, 20€/les 8

➡Avec buvette

➡adresse : salle événementielle Mairie lieu Dit La Forge 61120 Le Renouard

➡ Pass obligatoire Le Renouard

dernière mise à jour : 2022-02-03 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault

Détails Catégories d’évènement: Le Renouard, Orne Autres Lieu Le Renouard Adresse Ville Le Renouard lieuville Le Renouard Departement Orne

Le Renouard Le Renouard Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-renouard/

Loto Le Renouard 2022-02-20 was last modified: by Loto Le Renouard Le Renouard 20 février 2022 Le Renouard Orne

Le Renouard Orne