Loto Le Puy-en-Velay, 10 novembre 2021, Le Puy-en-Velay. Loto gymnase du Val Vert Rue l’et J Coudeyrette Le Puy-en-Velay

2021-11-10 19:00:00 19:00:00 – 2021-11-10 gymnase du Val Vert Rue l’et J Coudeyrette

Le Puy-en-Velay Haute-Loire L’association Val-Vert Plus organise un loto :



1er lot : trottinette électrique

2eme lot : téléphone portable

3eme lot : bon d’achat de 200 €

4eme lot : cafetière à moulin +33 4 71 04 55 20 gymnase du Val Vert Rue l’et J Coudeyrette Le Puy-en-Velay

