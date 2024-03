LOTO MAISON CULTURE & LOISIRS Le Plan, samedi 16 mars 2024.

L’Arsplan organise un loto.

Loto le 16 mars ouverture des portes à 19h, début du loto à 21h à la maison de la culture et des loisirs proches du stade de foot à Le Plan.

Le montant total des lots est de 3000€

La soirée est organisée sur 12 parties de quine simple, deuxième quine simple, double quine et carton plein.

Parmi les lots des bons d’achats de 50 100 150 et 300€, des canards gras sans foie, paires de poulets, paires de pintades, lot de pot au feu, lot de charcuterie de qualité, 2 repas au fil du volp etc… 2020 20 EUR.

MAISON CULTURE & LOISIRS Le Village

Le Plan 31220 Haute-Garonne Occitanie arsplan20@orange.fr

