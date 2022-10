Loto Le Haut Soultzbach Le Haut Soultzbach Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Le Haut Soultzbach

Loto Le Haut Soultzbach, 15 janvier 2022, Le Haut Soultzbach. Loto

34A Grand Rue Le Haut Soultzbach Haut-Rhin

2022-01-15 – 2022-10-15 Le Haut Soultzbach

Haut-Rhin Le Haut Soultzbach L’amicale des pompiers du Vallon du Soultzbach organise son super loto. Venez tenter votre chance!

Carton à 4€ ; planche de 6 à 20€ ; planche de 12 à 30€ ; planche de 18 à 35€.

Réservation au 06.95.63.01.55. L’amicale des pompiers du Vallon du Soultzbach organise son super loto. Venez tenter votre chance!

Carton à 4€ ; planche de 6 à 20€ ; planche de 12 à 30€ ; planche de 18 à 35€.

Réservation au 06.95.63.01.55. +33 3 69 19 00 99 Le Haut Soultzbach

dernière mise à jour : 2022-10-07 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Le Haut Soultzbach Autres Lieu Le Haut Soultzbach Adresse 34A Grand Rue Le Haut Soultzbach Haut-Rhin Ville Le Haut Soultzbach lieuville Le Haut Soultzbach Departement Haut-Rhin

Le Haut Soultzbach Le Haut Soultzbach Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-haut-soultzbach/

Loto Le Haut Soultzbach 2022-01-15 was last modified: by Loto Le Haut Soultzbach Le Haut Soultzbach 15 janvier 2022 34A Grand Rue Le Haut Soultzbach Haut-Rhin Haut-Rhin Le Haut Soultzbach

Le Haut Soultzbach Haut-Rhin