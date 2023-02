Loto Le Brethon Le Brethon Catégories d’Évènement: Allier

Allier Loto organisé par le comité des fêtes de Le Brethon le samedi 11 mars.



De nombreux lots à gagner :

Bons d’achat, lot de viandes, caisses garnies, électroménager, rosette, saucisson, etc…



15 parties dont une gratuite. comitedesfeteslebrethon@gmail.com +33 6 63 80 29 93 Le Brethon

