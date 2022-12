LOTO Laurens Laurens Laurens Catégories d’évènement: Hérault

Laurens

LOTO Laurens, 26 février 2023, Laurens Laurens. LOTO Laurens Hérault

2023-02-26 – 2023-02-26 Laurens

Hérault Laurens Salle polyvalente à 16h, loto organisé par La Javana.

1€ le carton, nombreux lots : bons d’achats, paniers garnis, boucherie, tombola. Salle polyvalente à 16h, loto organisé par La Javana.

1€ le carton, nombreux lots : bons d’achats, paniers garnis, boucherie, tombola. +33 4 67 90 28 02 Laurens

dernière mise à jour : 2022-12-13 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Laurens Autres Lieu Laurens Adresse Laurens Hérault Ville Laurens Laurens lieuville Laurens Departement Hérault

Laurens Laurens Laurens Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laurens-laurens/

LOTO Laurens 2023-02-26 was last modified: by LOTO Laurens Laurens 26 février 2023 Hérault Laurens Laurens Hérault Laurens Hérault

Laurens Laurens Hérault