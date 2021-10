Laurens Laurens Hérault, Laurens LOTO Laurens Laurens Catégories d’évènement: Hérault

Laurens Hérault Laurens Dimanche 28 novembre à Laurens, Salle polyvalente à 16h, loto organisé par LES PITCHOUNETS .

1€ le carton, nombreux lots : bons d’achats, paniers garnis, boucherie….Tombola

+33 4 67 90 28 02

