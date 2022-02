Loto L’auberge les 3D 1 rue du paradis Fresnes-sur-Apance Catégories d’évènement: Fresnes-sur-Apance

Pour continuer à financer son aide alimentaire, l’association A.D.C. organise dans ses locaux à l’ancienne Auberge les 3D à FRESNES-SUR-APANCE, un loto le samedi 9 avril à 18h00. De nombreux lots = électroménagers, accessoires de téléphonie, accessoires de mode, bons d’achats, etc… Durant toute la soirée = tombola géante = 2,00€ l’enveloppe. Toutes les enveloppes sont gagnantes. Réservation indispensable = places limitées : 07-69-28-64-34 ou sur place = déposez vos coordonnées dans la boite à lettres. Le carton = 4,00€. Les 3 cartons = 10,00€. Les 7 cartons = 20,00€.

Buvette et restauration assurées

