Lacassagne Hautes-Pyrénées Lacassagne Rabastens XV organise un loto de 12 parties plus un bingo à Lacassagne.

Ouverture des portes dès 20h.

A gagner, des bons d’achat de 50€, 100€ et 150€. Paniers du boucher, corbeilles gourmandes, longes et demies de porc. Plateaux de grillades, cave à vin, lots de charcuterie. 10€ les 7 cartons.

15€ les 14 cartons.

Carton bingo 2€.

+33 6 75 82 09 45

