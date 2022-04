LOTO LA SOCIÉTÉ DE CHASSE LA RAMECURTIENNE Domvallier Domvallier Catégories d’évènement: Domvallier

Jeu organisé par la Société de chasse La Ramecurtienne.

De nombreux lots à gagner.

Tarifs : 1 carton : 3.00 € – 4 cartons : 10.00 € – 6 cartons : 15.00 € – 12 cartons + 1 gratuit : 30.00 €

Places limitées, réservation conseillée au 03 29 30 39 78.

Buvette et petite restauration sur place. +33 3 29 30 39 78 Image clipart

