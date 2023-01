LOTO La Plaine-sur-Mer La Plaine-sur-Mer Catégories d’Évènement: La Plaine-sur-Mer

Loire-Atlantique

LOTO La Plaine-sur-Mer, 11 février 2023, La Plaine-sur-Mer . LOTO Avenue de sports Espace Sports et Loisirs Salle des fêtes La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique Espace Sports et Loisirs Avenue de sports

2023-02-11 – 2023-02-11

Espace Sports et Loisirs Avenue de sports

La Plaine-sur-Mer

Loire-Atlantique De nombreux lots à gagner !

Cartes payantes, à acheter sur place. Loto organisé par la société de chasse de La Plaine-sur-Mer/Préfailles. Espace Sports et Loisirs Avenue de sports La Plaine-sur-Mer

dernière mise à jour : 2023-01-10 par

Détails Catégories d’Évènement: La Plaine-sur-Mer, Loire-Atlantique Autres Lieu La Plaine-sur-Mer Salle des fêtes Adresse La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique Espace Sports et Loisirs Avenue de sports Ville La Plaine-sur-Mer lieuville Espace Sports et Loisirs Avenue de sports La Plaine-sur-Mer Departement Loire-Atlantique

La Plaine-sur-Mer Salle des fêtes La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-plaine-sur-mer/

LOTO La Plaine-sur-Mer 2023-02-11 was last modified: by LOTO La Plaine-sur-Mer La Plaine-sur-Mer Salle des fêtes 11 février 2023 Avenue de sports Espace Sports et Loisirs Salle des fêtes La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique

La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique