Loto La Ferté-Vidame, samedi 2 novembre 2024.

Loto

La Ferté-Vidame Eure-et-Loir

L’association des parents d’élèves de La Puisaye et de la Framboisière vous propose un loto où de nombreux lots seront à gagner. Différents prix selon les cartons . Bingo enfants, buvette et snack. Ouverture à 18h30.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-02 20:00:00

fin : 2024-11-02

La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire apepf@hotmail.com

L’événement Loto La Ferté-Vidame a été mis à jour le 2024-10-07 par OT DU PERCHE

