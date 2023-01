Loto Kids Morlaix Morlaix Morlaix Catégories d’Évènement: Finistère

Finistère Morlaix L’association des parents et amis de l’école Jean Piaget vous invite à son Loto Kids le dimanche 5 février à la salle de Ploujean, Morlaix. Ouverture des portes à 14h, démarrage du loto à 15h.

3 euros la grille, 5 euros les 2 grilles. Nombreux lots à gagner… Buvette, confiserie et crêpes sur place. apeajeanpiaget@gmail.com http://www.facebook.com/ApeJeanPiagetMorlaix Salle socio-culturelle de Ploujean 17 Rue de l’Aérodrome Morlaix

