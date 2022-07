LOTO ÎLE DES PÊCHEURS Agde Agde Catégories d’évènement: Agde

Hérault

LOTO ÎLE DES PÊCHEURS Agde, 20 juillet 2022, Agde. LOTO ÎLE DES PÊCHEURS

Ile des Pêcheurs Agde Hérault

2022-07-20 – 2022-07-20 Agde

Hérault Animation en plein air organisée par l’association Ile des Pêcheurs.

>Tarifs : 2,50€ le carton – 8€ les 4

> Informations : Association de l’ Ile des Pêcheurs 06.21.79.19.80 Animation en plein air

> organisée par l’association Ile des Pêcheurs. +33 6 21 79 19 80 Animation en plein air organisée par l’association Ile des Pêcheurs.

>Tarifs : 2,50€ le carton – 8€ les 4

> Informations : Association de l’ Ile des Pêcheurs 06.21.79.19.80 Agde

dernière mise à jour : 2022-06-29 par

Détails Catégories d’évènement: Agde, Hérault Autres Lieu Agde Adresse Ile des Pêcheurs Agde Hérault Ville Agde lieuville Agde Departement Hérault

Agde Agde Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/agde/

LOTO ÎLE DES PÊCHEURS Agde 2022-07-20 was last modified: by LOTO ÎLE DES PÊCHEURS Agde Agde 20 juillet 2022 Ile des Pêcheurs Agde Hérault

Agde Hérault