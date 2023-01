Loto Hauterives Hauterives Office de Tourisme Porte de DrômArdèche Hauterives Catégories d’Évènement: Drôme

Hauterives

Loto Hauterives, 25 février 2023, Hauterives Office de Tourisme Porte de DrômArdèche Hauterives. Loto Gymnase Hauterives Drôme

2023-02-25 20:00:00 20:00:00 – 2023-02-25 Hauterives

Drôme Hauterives EUR 2.5 2.5 Loto organisé par Hauterives Basket. De nombreux lots à gagner dont une télévision écran plat. Ouverture des portes à 19h15. contact@mairie-hauterives.fr +33 4 75 68 83 10 https://www.mairie-hauterives.fr/ Hauterives

dernière mise à jour : 2023-01-20 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Hauterives Autres Lieu Hauterives Adresse Gymnase Hauterives Drôme Office de Tourisme Porte de DrômArdèche Ville Hauterives Office de Tourisme Porte de DrômArdèche Hauterives lieuville Hauterives Departement Drôme

Hauterives Hauterives Office de Tourisme Porte de DrômArdèche Hauterives Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hauterives-office-de-tourisme-porte-de-dromardeche-hauterives/

Loto Hauterives 2023-02-25 was last modified: by Loto Hauterives Hauterives 25 février 2023 Drôme Gymnase Hauterives Drôme Hauterives Hauterives, Drôme Office de Tourisme Porte de DrômArdèche

Hauterives Office de Tourisme Porte de DrômArdèche Hauterives Drôme