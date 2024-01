Loto harmonie Senonches Senonches, dimanche 4 février 2024.

Loto harmonie Senonches Senonches Eure-et-Loir

L’harmonie de Senonches vous propose un loto et ses nombreux lots et des bons d’achat à gagner. Buvette, gâteaux et sandwichs sur place. Ouverture des portes à 12h30.

1 Rue du Four Banal

Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire ecole.musique@foretsduperche.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 14:00:00

fin : 2024-02-04



