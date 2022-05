LOTO GOURMAND Longwy Longwy Catégories d’évènement: Longwy

LOTO GOURMAND Longwy, 10 juin 2022, Longwy. LOTO GOURMAND Salle du foyer – Lycée Darche 2 rue Vauban Longwy

2022-06-10 16:00:00 16:00:00 – 2022-06-10 16:00:00 16:00:00

Longwy Meurthe-et-Moselle Longwy Accueil à partir de 16h00, jeux à partir de 17h00 et entracte restauration de 18h30 à 19h15.

De nombreux lots à gagner : repas gastronomique pour deux personnes dans un restaurant étoilé, paniers gourmands, coffrets de vins, bon d’achat, vaisselle et loisirs.

Restauration sur place.

Sur réservation au 03 82 23 04 82. +33 3 82 23 04 82 http://www.lycee-darche.fr/ Amicale des personnels du lycée Darche



