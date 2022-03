Loto gourmand Chauffailles Chauffailles Catégories d’évènement: Chauffailles

Saône-et-Loire

Loto gourmand Chauffailles, 20 mars 2022, Chauffailles. Loto gourmand rue Gambetta Salle Léonce George Chauffailles

2022-03-20 – 2022-03-20 rue Gambetta Salle Léonce George

Chauffailles Saône-et-Loire Chauffailles Loto gourmand du comité des fêtes de Chauffailles

Le dimanche 20 mars, salle Léonce Georges, à partir de 14h .

Ouverture des portes a 12h !

