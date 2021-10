Gourdon Gourdon Gourdon, Lot Loto Gourdon Gourdon Catégories d’évènement: Gourdon

2021-12-04 20:00:00 – 2021-12-04

Gourdon Lot 1er lot: Caddie festif

2e lot: 1 bon d’achat de 150€ GammVert

1 partie enfant: 1 bon d’achat 50€ Intersport

Nombreux autres lots: 1/4 d’agneau, canards gras, jambons, paniers, filets garnis, corbeilles de fruits et légumes.

1 partie spéciale jouée à l’ordinateur pour les personnes ayant acheté des tickets et ne venant pas au Loto : à gagner 1 bon d’achat de 150€ chez Carrefour organisé par le Judo Club et le Centre Équestre de Roquemeyrine

©Romi_Lado de Pixabay

