Avermes Avermes Allier, Avermes Loto géant Avermes Avermes Catégories d’évènement: Allier

Avermes

Loto géant Avermes, 2 novembre 2021, Avermes. Loto géant 2021-11-02 19:00:00 19:00:00 – 2021-11-02 Parc des Expos JLP Moulins Avenue des Isles

Avermes Allier Avermes EUR 20 20 De nombreux gros lots à gagner : croisières, voyages, ordinateur, smartphone, consoles, etc dernière mise à jour : 2021-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Avermes Autres Lieu Avermes Adresse Parc des Expos JLP Moulins Avenue des Isles Ville Avermes lieuville 46.58112#3.31358