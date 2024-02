Loto Fresnoy-le-Grand Fresnoy-le-Grand, samedi 16 mars 2024.

Loto Fresnoy-le-Grand Fresnoy-le-Grand Aisne

Le samedi 16 mars 2024, venez participer au loto organisé par « Coup d’pouce familles » et le centre social Casoc !

De nombreux lots sont à gagner bon d’achats, électroniques, électroménagers et bien plus !

Ouverture des portes à 11h30, début des jeux à 13h30

Tarif 1,50€ la carte.

Réservations au 03 23 09 20 31 du lundi au vendredi de 9h30 à 16h30

Rendez-vous Salle Marcel Lesur, situé place du général de Gaulle, à Fresnoy-le-Grand.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 11:30:00

fin : 2024-03-16

Place du Général de Gaule

Fresnoy-le-Grand 02230 Aisne Hauts-de-France

