LOTO Fraize, 14 mai 2022, Fraize. LOTO place Louis Flayeux Centre d’animation Municipal Fraize

2022-05-14 20:00:00 20:00:00 – 2022-05-14 place Louis Flayeux Centre d’animation Municipal

Fraize Vosges Fraize 20 EUR Ouverture des portes à 19 h.

20 € les 5 cartons + 1 gratuit si réservations au 06 76 66 49 18 ou 06 25 57 10 05.

Restauration rapide : petits pâtés, sandwichs et bar. +33 6 75 55 49 18 place Louis Flayeux Centre d’animation Municipal Fraize

