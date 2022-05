Loto Fontaine-le-Dun, 22 mai 2022, Fontaine-le-Dun. Loto Fontaine-le-Dun

2022-05-22 – 2022-05-22

Fontaine-le-Dun Seine-Maritime Fontaine-le-Dun Ouverture des portes à 13h, début des jeux à 14h.

Lots : bons d’achat 150€, centrale vapeur, switch lite…

A la salle Bourvil à fontaine le dun

Restauration et buvette sur place Ouverture des portes à 13h, début des jeux à 14h.

Lots : bons d’achat 150€, centrale vapeur, switch lite…

A la salle Bourvil à fontaine le dun

Restauration et buvette sur place +33 6 44 01 24 87 Ouverture des portes à 13h, début des jeux à 14h.

Lots : bons d’achat 150€, centrale vapeur, switch lite…

A la salle Bourvil à fontaine le dun

Restauration et buvette sur place Fontaine-le-Dun

dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Catégories d’évènement: Fontaine-le-Dun, Seine-Maritime Autres Lieu Fontaine-le-Dun Adresse Ville Fontaine-le-Dun lieuville Fontaine-le-Dun Departement Seine-Maritime

Loto Fontaine-le-Dun 2022-05-22 was last modified: by Loto Fontaine-le-Dun Fontaine-le-Dun 22 mai 2022 Fontaine-le-Dun seine-maritime

Fontaine-le-Dun Seine-Maritime