Sainte-Marguerite Vosges Sainte-Marguerite 27 EUR 21 parties adulte + 1 bingo + 1 spéciale. Début des parties à 19 h. Ouverture des portes à 17 h 30.

4 000 € de lots dont 1 voyage surprise, le reste sous forme de chèques cadeaux.

Toutes réservations sont à payer d’avance.

Repas : assiette de charcuterie et accompagnement, pâté lorrain, salade verte et dessert. +33 6 07 09 66 33 Comité des Fêtes du football club

