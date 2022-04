Loto festif

2022-04-30 19:00:00 19:00:00 – 2022-04-30 23:59:00 23:59:00 Samedi 30 avril, ouverture des portes à 19h, début à 20h30, salle polyvalente. Buvette, café, gâteaux. Réservations Association Magie Blanche 87 07 69 64 92 99. Animé par Brun’s & Domi. 1 brin de muguet offert aux 50 premières réservations. Plus de 2000 € de lots à gagner : jambons, imprimante, perceuse, corbeilles garnies, bons d’achats, petits électroménagers… Prix des cartons : 1 pour 3 €, 4 pour 10 €, 7 pour 15 €, 10 pour 20 €. Partie enfant gratuite : 1 trottinette électrique à gagner. Tombola. Samedi 30 avril, ouverture des portes à 19h, début à 20h30, salle polyvalente. Buvette, café, gâteaux. Réservations Association Magie Blanche 87 07 69 64 92 99. dernière mise à jour : 2022-02-08 par

