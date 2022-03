Loto Eyburie Eyburie EyburieEyburie Catégories d’évènement: Corrèze

2022-04-09 – 2022-04-09

Eyburie Corrèze Salle des fêtes Eyburie Corrèze Eyburie Inscription à partir de 19h30 – Début des parties 20h30 – 1 partie enfant offerte pour les – de 12 ans. Lots : chèque voyage de 500€ – bons d’achat – 2 place finale Top 14 de rugby – console Nintendo Switch – et bien d’autres lots. Buvette et petite restauration sur place. Inscription à partir de 19h30 – Début des parties 20h30 – 1 partie enfant offerte pour les – de 12 ans. Salle des fêtes Eyburie Eyburie

