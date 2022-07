Loto et Fête de Lubec Audenge Audenge Catégories d’évènement: Audenge

Gironde Audenge Le Comité des Fêtes de Lubec vous propose de nombreuses animations pour sa traditionnelle fête annuelle.

Les festivités commenceront le vendredi 19 août à 20h30 avec un loto.

Le lendemain, le samedi 20 août, une journée riche en convivialité vous sera proposée : De 8h à 17h : Vide grenier

De 8h à 10h : Les Tripotes de Roland

De 9h à 15h : Concours de pétanque

19h30 : Repas champêtre

