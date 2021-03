St lyphard Espace des Coulines Loire-Atlantique, St lyphard Loto Espace des Coulines St lyphard Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

St lyphard

Loto Espace des Coulines, 28 mars 2021-28 mars 2021, St lyphard. Loto

Espace des Coulines, le dimanche 28 mars à 09:00

Loto de l’association Sol Her-Bu. Loto de l’association Sol Her-Bu. Espace des Coulines Face à l’Intermarché (D47) 44410 St lyphard St lyphard Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-28T09:00:00 2021-03-28T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, St lyphard Autres Lieu Espace des Coulines Adresse Face à l'Intermarché (D47) 44410 St lyphard Ville St lyphard