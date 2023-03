Loto en faveur de l’association Dijon Besançon Ukraine Velars-sur-Ouche Velars-sur-Ouche Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Côte-dOr Velars-sur-Ouche Le FRV organise à titre exceptionnel, et en faveur de l’association UKRAINE DIJON BESANCON, un loto avec + de 3 000 euros de lots dont 1600 euros de bons d’achat, bouteilles de vin, de crémant, futs de bière, outils, électro-ménagers, paniers garnis notamment.

TOUS LES BENEFICES SERONT REVERSES A CETTE ASSOCIATION

Ouverture des portes : 12H30 – Début des jeux : 14H00.

Animé par Isabelle.

Inscriptions souhaitées directement sur cette plateforme (rubrique billetterie) et renseignements : 06 38 65 80 71.

NOUS VOUS RAPPELONS QUE LA SALLE N EST PAS EXTENSIBLE – VOUS NE POUVEZ PAS ETRE TOUS DEVANT.

BUFFET / BUVETTE : Une buvette avec restauration sera à disposition avec des spécialités ukrainiennes comme le bortsch (plat chaud ukrainien) mais également des desserts (n’hésitez pas, venez goûter).

Pour rappel: Il est interdit d’emmener et de consommer ses propres boissons ou nourriture dans la salle. foyerruralvelars@gmail.com https://foyer-rural-de-velars-sur-ouche.assoconnect.com/collect/description/283173-f-loto Velars-sur-Ouche

