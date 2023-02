Loto EFRM Salle Polyvalente Fontvieille Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles Fontvieille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Fontvieille

Loto EFRM Salle Polyvalente, 4 mars 2023, Fontvieille Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles Fontvieille. Loto EFRM Chemin du Stade Salle Polyvalente Fontvieille Bouches-du-Rhône Salle Polyvalente Chemin du Stade

2023-03-04 18:00:00 18:00:00 – 2023-03-04 20:30:00 20:30:00

Salle Polyvalente Chemin du Stade

Fontvieille

Bouches-du-Rhône Fontvieille Ouverture des portes à 17h. Buvette et petite restauration sur place. Un second loto organisé par l’Entente Fontvieille Moules Raphèle aura lieu à la salle polyvalente de Fontvieille.

➡ Nombreux Lots !!

L’EFMR vous attend nombreux et nombreuses ! Salle Polyvalente Chemin du Stade Fontvieille

dernière mise à jour : 2023-02-24

