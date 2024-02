Loto – Ecole Les Roselières – Saint Lyphard Espace des Coulines 44410 St lyphard St lyphard, samedi 6 avril 2024.

Loto – Ecole Les Roselières – Saint Lyphard Soirée Loto de l’Amicale Laïque Les Roselières, animée par Louis. 40 tours et plus de 3000€ de lots. 3€ la carte – Tarifs dégressifs Réservation possible. Restauration et buvette sur place. Samedi 6 avril, 20h00 Espace des Coulines 44410 St lyphard Public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T20:00:00+02:00 – 2024-04-07T06:00:00+02:00

Fin : 2024-04-06T20:00:00+02:00 – 2024-04-07T06:00:00+02:00

Soirée Loto de l’Amicale Laïque Les Roselières, animée par Louis.

40 tours et plus de 3000€ de lots.

3€ la carte – Tarifs dégressifs

Réservation possible.

Restauration et buvette sur place.

Espace des Coulines 44410 St lyphard Espace des Coulines 44410 St lyphard St lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 15 18 03 75 »}, {« type »: « email », « value »: « celine.corbel44@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/loto-ecole-les-roselieres-saint-lyphard-st-lyphard.html »}]

FAMILLE LOISIRS