Loto du Vélo Club salisien Espace culturel Lucien Basse-Cathalinat Salies-de-Béarn, samedi 10 février 2024.

Loto du Vélo Club salisien Espace culturel Lucien Basse-Cathalinat Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

A la salle de la Rotonde, retrouvez toute l’équipe du Vélo Club Salisien et leur grand loto de l’année. De nombreux lots sont à gagner pour le plus grand des plaisirs des participants. Avec en prime l’ambiance des bénévoles et une salle chauffée. Et on n’oublie pas les crêpes et la buvette tout au long de la soirée. A noter dans tous les agendas !

Espace culturel Lucien Basse-Cathalinat 4 Rue du Maréchal Leclerc

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10

fin : 2024-02-10



