Martigues Martigues Bouches-du-Rhône, Martigues Loto du Twirling Club Martégal Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Loto du Twirling Club Martégal Martigues, 15 janvier 2022, Martigues. Loto du Twirling Club Martégal Gymnase des Salins Chemin de paradis Martigues

2022-01-15 – 2022-01-15 Gymnase des Salins Chemin de paradis

Martigues Bouches-du-Rhône 5 20 Réservations conseillées. Le Twirling Club Martégal vous convie à son loto annuel. twirlingmartigues@gmx.fr +33 6 23 81 46 18 http://www.twirlingmartigues.wix.com/twirlingmartigues Réservations conseillées. Gymnase des Salins Chemin de paradis Martigues

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Martigues Adresse Gymnase des Salins Chemin de paradis Ville Martigues lieuville Gymnase des Salins Chemin de paradis Martigues