LOTO DU TROISIÈME ÂGE

LOTO DU TROISIÈME ÂGE, 19 juin 2022, . LOTO DU TROISIÈME ÂGE Au Fil du Temps

2022-06-19 14:30:00 – 2022-06-19

Au Fil du Temps EUR Loto organisé par l’Association du 3ème âge Au Fil du Temps à la salle des fêtes à 14h30. Collection Tourisme Gers/OT Val de Gers

Au Fil du Temps

dernière mise à jour : 2021-10-05 par OT-Masseube Comité Départemental du Tourisme du Gers en GascogneComité Départemental du Tourisme du Gers en Gascogne

Détails Autres Lieu Adresse Au Fil du Temps lieuville Au Fil du Temps