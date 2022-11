Loto du Tennis de Table Longchaumois Longchaumois Catégories d’évènement: Jura

Longchaumois

Loto du Tennis de Table Longchaumois, 3 décembre 2022, Longchaumois. Loto du Tennis de Table

11 rue de Ferrachat Salle Espace Loisirs Longchaumois Jura Salle Espace Loisirs 11 rue de Ferrachat

2022-12-03 17:00:00 – 2022-12-03 19:00:00

Salle Espace Loisirs 11 rue de Ferrachat

Longchaumois

Jura Longchaumois Loto organisée par l’ASC Tennis de table de Longchaumois. De nombreux lots à gagner : tablette tactile, montre connectée, paddle, vol en ULM, paniers garnis, jambons, séances bien-être et bien d’autres encore !!! Buffet et buvette sur place.

Ouverture des portes à 17h, loto à partir de 17h30. À l’issue du Loto, un don sera versé au profit du Téléthon. mairie@longchaumois.fr +33 3 84 60 61 90 Salle Espace Loisirs 11 rue de Ferrachat Longchaumois

dernière mise à jour : 2022-11-21 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Longchaumois Autres Lieu Longchaumois Adresse Longchaumois Jura Salle Espace Loisirs 11 rue de Ferrachat Ville Longchaumois lieuville Salle Espace Loisirs 11 rue de Ferrachat Longchaumois Departement Jura

Longchaumois Longchaumois Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/longchaumois/

Loto du Tennis de Table Longchaumois 2022-12-03 was last modified: by Loto du Tennis de Table Longchaumois Longchaumois 3 décembre 2022 11 rue de Ferrachat Salle Espace Loisirs Longchaumois Jura Jura Longchaumois

Longchaumois Jura