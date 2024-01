Loto du Tennis Club Salle Saint Georges Saint-Georges-du-Bois, dimanche 11 février 2024.

Loto du Tennis Club Salle Saint Georges Saint-Georges-du-Bois Charente-Maritime

Loto animé par Phil.

De nombreux lots à gagner dont un bon d’achat de 400€, un cookeo, une tireuse à bière, une friteuse à air, des montres connectées, des jambons et de nombreux bons d’achat.

Tombola et Bingo.

Buvette et restauration sur place.

Salle Saint Georges 12B rue du Parc

Saint-Georges-du-Bois 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine ak.dulphy@orange.fr

Début : 2024-02-11

fin : 2024-02-11 13:00:00



