Loto du Tennis club de Pompaire Pompaire Pompaire Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Pompaire

Loto du Tennis club de Pompaire Pompaire, 18 avril 2022, Pompaire. Loto du Tennis club de Pompaire Salle Polyvalente 6 Rue de la Roulière Pompaire

2022-04-18 13:00:00 – 2022-04-18 18:30:00 Salle Polyvalente 6 Rue de la Roulière

Pompaire Deux-Sèvres Pompaire Méga Loto organisé par le Tennis Club de Pompaire.

2 550€ DE CARTE KDO.

Réservation auprès de Danièle. Méga Loto organisé par le Tennis Club de Pompaire.

2 550€ DE CARTE KDO.

Réservation auprès de Danièle. +33 6 07 34 78 36 Méga Loto organisé par le Tennis Club de Pompaire.

2 550€ DE CARTE KDO.

Réservation auprès de Danièle. Loto

Salle Polyvalente 6 Rue de la Roulière Pompaire

dernière mise à jour : 2022-03-22 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Pompaire Autres Lieu Pompaire Adresse Salle Polyvalente 6 Rue de la Roulière Ville Pompaire lieuville Salle Polyvalente 6 Rue de la Roulière Pompaire Departement Deux-Sèvres

Pompaire Pompaire Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pompaire/

Loto du Tennis club de Pompaire Pompaire 2022-04-18 was last modified: by Loto du Tennis club de Pompaire Pompaire Pompaire 18 avril 2022 Deux-Sèvres Pompaire

Pompaire Deux-Sèvres