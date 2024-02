LOTO DU TENNIS/BADMINTON CLUB Niderviller, dimanche 10 mars 2024.

Dimanche

Venez nombreux au loto du tennis et du badminton club de Niderviller ! L’ouverture des portes aura lieu à 12h30. Début des jeux à 14h00. Une buvette et une petite restauration seront disponible sur place. La réservation est possible par téléphone ou mail.Tout public

Chemin Noir Complexe de salle

Niderviller 57565 Moselle Grand Est tcbniderviller@gmail.com

