Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine Afin de soutenir le Téléthon, la mairie de Saint Briac organise son premier loto, ouvert à tous. Le principe est simple : Le bingo est un jeu de hasard joué avec 90 boules, numérotées de 1 à 90, où les nombres tirés sont annoncés les uns à la suite des autres. Le but pour le joueur est de marquer les numéros contenus sur son ou ses cartons, conformément aux tirages, annoncés et affichés, tout en étant le premier à compléter une ligne (Quine), ou le carton entier (Bingo).

Le premier joueur à obtenir une combinaison sur l’un de ses cartons est gagnant. Les lots à gagner seront offerts par les commerçants briacins.

Tarif : 2€ la carte Samedi 4 décembre 2022 – 17h – Salle Omnisports

Le premier joueur à obtenir une combinaison sur l’un de ses cartons est gagnant. Les lots à gagner seront offerts par les commerçants briacins.

Tarif : 2€ la carte Samedi 4 décembre 2022 – 17h – Salle Omnisports

