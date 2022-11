Loto du Téléthon

Loto du Téléthon, 3 décembre 2022, . Loto du Téléthon



2022-12-03 – 2022-12-03 Soirée loto au profit du Téléthon.

Organisée par le Comité des fêtes de Milly.

Rens. & inscriptions par mail à comite.milly@orange.fr Soirée loto au profit du Téléthon.

Organisée par le Comité des fêtes de Milly.

Rens. & inscriptions par mail à comite.milly@orange.fr comite.milly@orange.fr Pixabay dernière mise à jour : 2022-11-16 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville