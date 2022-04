Loto du Taulé-Carantec Handball Taulé Taulé Catégories d’évènement: Finistère

Taulé

Loto du Taulé-Carantec Handball Taulé, 23 avril 2022, Taulé.

2022-04-23 – 2022-04-23

Taulé Finistère Taulé Participez au grand loto organisé par le club Taulé-Carantec Handball, qui sera animé par Jessica.

De nombreux lots sont à gagner : divers bons d’achat, paniers garnis et bien d’autres ! Ouverture des portes à 15h pour la vente de cartons

