Loto du Sou des Ecoles Saint-Blaise-du-Buis

2021-11-20 19:00:00 19:00:00 – 2021-11-20

Saint-Blaise-du-Buis Isère Saint-Blaise-du-Buis EUR 3 3 Venez participer au loto organisé par le Sou des Écoles. De nombreux lots à gagner. Plus de 3500€ de lots à gagner : Participation de 800€ à un voyage, électroménager, outillages, high-tech… . Buvette et restauration sur place. sou.reaumontsaintblaise@gmail.com +33 6 75 80 05 37 https://soureaumontsaintblaise.fr/ Saint-Blaise-du-Buis

